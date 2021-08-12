Erzurum'da sel kazaya neden oldu; 1 ölü

ERZURUM'un Oltu ilçesinde meydana gelen sel trafik kazasına neden oldu.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde meydana gelen sel trafik kazasına neden oldu. Kazada eşi ikinci doğumunu yapmak üzere olan Burhan Toksoy (37) yaşamını yitirdi. Sel birçok ekili alanda da zarara neden oldu.

Akşam saatlerinde Oltu ilçesi ile köylerinde etkili olan yağış kısa sürede sele dönüştü. Ekili alanlara zarar veren sel sularını yola taşıdığı çamur ise kazaya neden oldu. Oltu istikametinden Narman ilçesine giden Nusret Kolpar yönetimindeki tosun yüklü 21 SY 721 plakalı kamyon karşı istikametten gelen Burhan Toksoy yönetimindeki 34 BD 9457 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yolun çamurlu ve kaygan olması nedeni ile kayan otomobil karşı şeritteki kamyonun altına girdi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Burhan Toksoy ağır yaralandı. Ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toksoy doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Oltu ilçesindeki tuğla fabrikasının muhasebe bölümünde çalışan Toksoy'un eşinin yarın ikinci doğumunu yapmak üzere hastaneye yatacağı öğrenildi.

Öte yandan Oltu'ya bağlı Sarısaz köyünde sağanak yağmur sonrası bir çok ekili ve dikili alanlar sel sularından zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı