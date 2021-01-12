Erzurum'da yağmur; kar bekleyenler şaşırdı
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Erzurum'da yağmur; kar bekleyenler şaşırdı

12.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:31
Erzurum'da yağmur; kar bekleyenler şaşırdı

ERZURUM'da, 'zemheri' ayı olarak bilinen ocak ayında kar yerine yağmur yağması vatandaşları şaşırttı.

ERZURUM'da, 'zemheri' ayı olarak bilinen ocak ayında kar yerine yağmur yağması vatandaşları şaşırttı. Kar ve soğuk hava yerine yazdan kalma günler yaşayan Erzurumlu vatandaşlardan biri, "Başımıza taş yağmasın ne yağarsa yağsın" dedi.

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan ve deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikte kurulan Erzurum, tarih boyunca sert ve uzun geçen kış mevsimiyle bilindi. Yılın büyük bir bölümünü beyaz örtünün altında geçiren, zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye yaklaşan hava sıcaklığıyla buz kenti andıran Erzurum, son yılların en sıcak kışını yaşıyor. Meteorolojinin verilerine göre dün gece 0 derece olan Erzurum gündüz 9 dereceyi gördü. Sıcak hava nedeniyle kar yerine yağmur düşmesi Erzurum'da yaşayanları şaşırttı. 

'HERHALDE KIYAMET YAKLAŞTI'Yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçışırken kimisi de saçak altlarına veya AVM'lere girerek yağmurun dinmesini bekledi. Evlerinden şemsiyeleri ile çıkan vatandaşlar ise bu duruma çok şaşırdıklarını belirtti. Ocak ayında yağan yağmura ilk kez tanıklık ettiklerini belirten Emine Tarva, "Valla çok değişik bir durum. Erzurum'da görülmemiş bir şey, herhalde kıyamet yaklaştı. Allah'ın lütfu bir şey diyemeyiz ama bu da insanların başına gelebilecek anormal bir şey. Kar yok, ocak ayında yaz yaşıyoruz. Allah'ın hikmetinden kaçılmaz, yardımcımız olsun" diye konuştu.'ÇOK GARİP BİR DURUM'Mevsimlerin çok değiştiğini belirten Sibel Ulaş, "Sabah arkadaşlarla bunu konuştuk. Bence mevsimler çok değişti. Kaç aydır ilk defa dışarı çıkıyorum. Yağmurun yağması çok garip geldi. Mart havası gibi şu anda, değişik bir durum önceden hiç denk gelmedim. Olması gerektiği gibi bir soğuk da yok" dedi.

Bir vatandaş ise "Ocak ayında normalde Erzurum'a kardan başka bir şey yağmazdı. Başımıza bu saatten sonra taş yağmazsa iyidir" diye konuştu.


Erzurum'da yağmur; kar bekleyenler şaşırdı
Erzurum'da yağmur; kar bekleyenler şaşırdı
Erzurum'da yağmur; kar bekleyenler şaşırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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