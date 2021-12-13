Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişiden biri öldü, 5'i yaralandı - Haberler
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Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişiden biri öldü, 5'i yaralandı

Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişiden biri öldü, 5'i yaralandı
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Nizamettin Yalvaç'ın kullandığı 25 LT 597 plakalı otomobil, ilçenin Kavurmaçukuru Mahallesi'ndeki yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karla kaplı şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Cemalettin Yalvaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nizamettin Yalvaç'ın yanı sıra araçtaki Yaren, Zülküf, Furkan ve Berat Güneş ise yaralandı.

Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile Yaren Güneş'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri

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