Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'un Tekman ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tekman ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y. A idaresindeki 34 DCR 249 plakalı otomobil, ilçenin Çevirme Mahallesi Taşlıbağ mezrası kırsalında kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan O.A, hayatını kaybetti, hafif yaralanan sürücü Y.A. ise olay yerinde çağrılan ambulansla Tekman Şehit Piyade Çavuş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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