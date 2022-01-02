Erzurum'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Erzurum'un Oltu ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Tanju Yıldırım'ın kullandığı 25 NB 329 plakalı kamyon, Duranlar Mahallesi kömür ocağı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Yıldırım, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.
Sürücü Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince, Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.