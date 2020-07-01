Erzurum'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Erzurum'da şarampole devrilen bir kamyonetin sürücüsü yaralandı.
01.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:13
Erzurum'da şarampole devrilen bir kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Ardahan yönüne giden Yetkin Kışlak'ın (23) kullandığı 23 BH 871 plakalı kamyonet, Erzurum-Ardahan kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçtaki Kışlak ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkartılan Kışlak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA