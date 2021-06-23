Erzurum'da şantiyeden bakır kablo çalan 2 şüpheli Elazığ'da yakalandı
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Erzurum'da şantiyeden bakır kablo çalan 2 şüpheli Elazığ'da yakalandı

Erzurum'da şantiyeden bakır kablo çalan 2 şüpheli Elazığ'da yakalandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Erzurum'da bir tünel inşaatının şantiye alanından bakır kablo çalan 2 şüpheli Elazığ'ın Palu ilçesinde yakalandı.

Erzurum'da bir tünel inşaatının şantiye alanından bakır kablo çalan 2 şüpheli Elazığ'ın Palu ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe kırsalında devriye görevi esnasında, ormanlık alanda C.K. (30) ve S.D'yi (18) bakır kabloyu plastik sargılarından ayırmak için yakarken suçüstü yakaladı.

Ekipler, yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki bakır kablonun Erzurum'da bir tünel inşaatının şantiye alanından çalındığını tespit etti.

Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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