Erzurum'da şantiye alanındaki çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Erzurum'da şantiye alanındaki çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Erzurum'da şantiye alanındaki çukura düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum'da bir şantiye alanında bulunan güçlendirme çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Erzurum'da bir şantiye alanında bulunan güçlendirme çukuruna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yakutiye ilçesine bağlı Hacı Cuma Mahallesi'ndeki şantiye alanında açılan güçlendirme çukuruna bir köpeğin düştüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Köpeğin düştüğü yerin dar ve derin olması üzerine bir itfaiye personeli kepçeye bağlanan halatla çukur içine girdi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu düştüğü çukurdan çıkarılan köpek, ekipler tarafından kontrol edilmesi için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Adını "Toprak" koydukları köpeği merkezde ziyaret eden itfaiye ekipleri, yetkililerden sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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