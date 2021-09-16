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Erzurum'da salgın döneminde 10 binden fazla öğrenci sporla buluştu

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Spor
Erzurum'da salgın döneminde 10 binden fazla öğrenci sporla buluştu

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 10 binden fazla çocuk ve gencin 37 farklı branşta sporla buluşturulduğu bildirildi.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 10 binden fazla çocuk ve gencin 37 farklı branşta sporla buluşturulduğu bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, yaz spor okulları kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 10 binden fazla çocuk ve genç ücretsiz kurslarla spor faaliyetlerine katıldı.

Tesislerde güzel vakit geçiren gençler ile çocukların, salgın döneminde sağlıklı kalması ve hayatlarına hareket katması sağlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, salgın döneminde dahi gençleri sporsuz bırakmadıklarını aktardı.

Kentteki 62 spor tesisinin 7 gün 24 saat halkın hizmetinde olduğuna işaret eden Taşkesenligil, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 81 ilde aynı anda eş zamanlı olarak başlattığı GSB Spor Okulları sayesinde 10 bini aşkın çocuk ve gence spor yaptırarak onları zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tuttuk. Özellikle pandemide sporcularımızı ve şehrimizin insanlarını sporsuz bırakmadık. 'Spor Sokağı', 'Spor Her Yerde', 'Siz balkonda biz sokakta' gibi projelerimizle halkımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma imkanı sağladık. Pandemide hem sağlıklı yaşamalarını hem de zinde kalmalarını sağladık. Spor sayesinde neşeli anlar yaşamalarına olanak sağladık."

Erzurum'da salgın döneminde 10 binden fazla öğrenci sporla buluştu

Erzurum'da salgın döneminde 10 binden fazla öğrenci sporla buluştu

Erzurum'da salgın döneminde 10 binden fazla öğrenci sporla buluştu

Erzurum'da salgın döneminde 10 binden fazla öğrenci sporla buluştu

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor Haberleri
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Haber: Erzurum'da salgın döneminde 10 binden fazla öğrenci sporla buluştu - Haberler Spor
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