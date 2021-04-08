Erzurum'da sahte alkol ve dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da sahte alkol ve dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN - Haberler | Güncel
Erzurum'da sahte alkol ve dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde, iş yeri olarak kullandığı dairede sahte alkol ve dezenfektan üreten şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde, iş yeri olarak kullandığı dairede sahte alkol ve dezenfektan üreten şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin iş yeri olarak kullandığı dairede sahte alkol ve dezenfektan ürettiği bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan ekipler, piyasaya sürülmek üzere kavanozlar içerisinde toplam 7 litre sahte viski, 0,5 litre viski yapımında kullanılan aroma, plastik bidon içerisinde 5 litre sahte rakı, 33 litre dezenfektan, plastik bidonlarda 90 litre etil alkol ile alkol damıtmak için kullanılan 2 metre serum hortumu ve çok sayıda çeşitli markalara ait boş alkol şişesi ele geçirildi. Ekipler, işyeri sahibini gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Ali Koç Ümit Öztürk Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzurum'da sahte alkol ve dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:38:36. #1.14#
title