Erzurum'da sahnelenen "Bir Bayram Sabahı" oyununa yoğun ilgi

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun komedi türündeki oyunu "Bir Bayram Sabahı" tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 29 Kasım'da seyirciyle buluşan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü görevini yürüten Cengiz Durular'ın yazdığı, Oktay Parlar ile Yakup Çağlayan'ın yönettiği birbirinden deneyimli usta oyuncuların sahne aldığı oyunda, Erzurum'da bir ailenin Kurban Bayramı sabahı evde yaşadıkları konu alınıyor.

Oyunda alzaymır hastası dedenin oğlu, gelini ve torunuyla kah eğlenceli kah duygu dolu sahneleri izleyenlerden tam not aldı.

İzleyenlerine adeta geçmişe yolculuk yaptıran ve kapalı gişe oynayan oyuna, özelikle gençler ve aileler yoğun katılım gösterdi.

Oyun, her pazartesi ve salı ücretsiz sahneleniyor.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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