Sağlık ekipleri, evi yanan yaşlı adamın temizlik ve yemek ihtiyacını karşıladı
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde evi yanan 80 yaşındaki yaşlı adamın temizlik ve yemek ihtiyacı sağlık ekiplerince karşılandı.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde evi yanan 80 yaşındaki yaşlı adamın temizlik ve yemek ihtiyacı sağlık ekiplerince karşılandı.
İlçeye bağlı Yazılı köyünde yalnız yaşayan alzaymır hastası Bayram Taştekin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Şenkaya Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ve köylülerin çabasıyla evden çıkarılarak komşusunun evine götürülen Taştekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Taştekin'in uzun zamandır yıkanmadığını öğrenen sağlık ekipleri, vücut temizliğini yaparak kıyafetlerini değiştirdi.
Sağlık ekipleri, odadaki sobayı yakarak ısıttıkları Taştekin'e kendi yaptıkları çorbayı içirdikten sonra köyden ayrıldı.
Yangında evi kullanılamaz hale gelen Taştekin'in İzmir'de yaşayan kızının köyde kullanılmayan evinde kalmaya devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı