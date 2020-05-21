Erzurum'da sağlık çalışanları hatıra ormanı oluşturuldu
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Erzurum'da sağlık çalışanları hatıra ormanı oluşturuldu

Erzurum'da tarihi Sivişli tabyasında sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Erzurum'da sağlık çalışanları hatıra ormanı oluşturuldu
21.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:55

Erzurum'da tarihi Sivişli tabyasında sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Erzurum Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü birlikteliği ile sağlık çalışanları adına hatıra ormanı için ilk ağaçlar dikildi.

Erzurum Merkez Nene Hatun Mahallesi Sivişli tabyalalarında 172 dekar olana 30 bin adet sarıçam ve huş fidanları dikimi yapıldı.

Erzurum'da çeşitli iş kollarında görev yapan 13 Bin 316 sağlık personeli adına fidan dikildi.

"Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" adı verilen bölgede Sarıçam ve Huş fidan dikimi gerçekleştirildi.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sağlık çalışanları ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş Sağlık çalışanları adına bir adet çam dikti. Aynı anda fidan dikim sahasında Sağlık çalışanları ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları ortaklaşa fidan dikimi yaptı.

Vali Okay Memiş, "Bugün Sivişli tabyada sağlık çalışanlarımız adına ağaç dikimi yapıyoruz. Orman Bölge müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. 30 bin civarında fidan dikimi yapıyoruz. Covut-19 ile mücadelemizi çok başarılı bir şekilde yürütüyoruz. 81 il içerisinde fevkalede iyi bir durumdayız. Sağlık müdürümüz ve tüm çağlık çalışanlarımıza fedakarlıklarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlık çalışanlarımız kadar önleyici boyutunda kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız büyük gayretler gösterdi. El birliği ile kenetlendik. Pozitif vakalarda 60-70 bandındayız. Maskesiz dışarıya çıkmayacağız. 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyacağız." Şeklinde konuştu.

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, "Geçirdiğimiz zorlu süreçte bir kişi bile nefessiz kalmasın diye soluksuz çalışan, ülkemizi ayakta tutan sağlık kahramanlarımıza naçizane teşekkürlerimizi sunmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanları " fidan dikimi yapıldı. Erzurum ilinde Erzurum Pasinler yolu üzerinde Nenehatun Mahallesi sınırları içerisinde Sivişli Tabya mevkiinde 172 dekarlık alana 4 bin 31 üniversite, 373 özel, 8 bin 912 Sağlık Bakanlığı olmak üzere toplam 13 bin 316 sağlık çalışanlarımız için hatıra ormanına fidan dikimi yapıldı. Oluşturulan hatıra ormanına 30 bin adet fidan dikimi yapıldı" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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