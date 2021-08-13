Erzurum'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Erzurum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Erzurum'da gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Kent merkezinde öğleden sonra etkisi gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokakların yanı sıra bazı alt geçitlerde su birikintisi oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar kaldırım, otobüs durakları, iş yerleri ve çatı altlarına sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle bazı caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Araçların yollardaki su birikintileri dolayısıyla güçlükle ilerlediği kentte yetkililer, su baskınlarına karşı önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç