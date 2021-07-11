Erzurum'da sağanak yağış

Erzurum'da sağanak yağış Erzurum aniden bastıran sağanak yağmurla serinledi.

Erzurum'da sağanak yağış

ERZURUM - Erzurum aniden bastıran sağanak yağmurla serinledi.

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Erzurum'da bugün öğle saatlerinde aniden etkili olan gök gürültüsü sağanak yağış Erzurumluları serinletti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve işyerlerinin çatılarının altında yağmurdan korunmaya çalışırken, cadde ve sokaklar adeta göle dönüştü.

Araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşanırken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceğini sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı