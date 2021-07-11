Erzurum'da sağanak yağış
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Erzurum'da sağanak yağış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'da sağanak yağış Erzurum aniden bastıran sağanak yağmurla serinledi.

Erzurum'da sağanak yağış

ERZURUM - Erzurum aniden bastıran sağanak yağmurla serinledi.

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Erzurum'da bugün öğle saatlerinde aniden etkili olan gök gürültüsü sağanak yağış Erzurumluları serinletti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve işyerlerinin çatılarının altında yağmurdan korunmaya çalışırken, cadde ve sokaklar adeta göle dönüştü.

Araç ve yaya trafiğinde aksamalar yaşanırken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceğini sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erzurum'da sağanak yağış
Erzurum'da sağanak yağış
Erzurum'da sağanak yağış
Erzurum'da sağanak yağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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