Erzurum'da sağanak sonrası oluşan heyelan Oltu-Narman kara yolunu ulaşıma kapattı
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Erzurum'da sağanak sonrası oluşan heyelan Oltu-Narman kara yolunu ulaşıma kapattı

Erzurum'da sağanak nedeniyle Oltu-Narman kara yolunda heyelan oluştu, ulaşım 2 saat süreyle sağlanamadı.

Erzurum'da sağanak sonrası oluşan heyelan Oltu-Narman kara yolunu ulaşıma kapattı
17.06.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:06

Erzurum'da sağanak nedeniyle Oltu-Narman kara yolunda heyelan oluştu, ulaşım 2 saat süreyle sağlanamadı.

Kent genelinde etkili olan yağışlı hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Oltu ilçesinde sağanak dolayısıyla oluşan sel suları, Oltu-Narman kara yolunda heyelana neden oldu.

Kapanan kara yolunda yüzlerce araç yaklaşık 2 saat süreyle mahsur kaldı.

Yağışın etkisini yitirmesi sonrası iş makineleri yardımıyla temizlenen kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yolda önlem aldı.

Öte yandan, yağışlar sonucu Oltu ilçe merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Vatandaşlar, su ile dolan bu alanlarda tahliye çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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