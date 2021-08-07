Erzurum'da sağanak etkili oldu
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Erzurum'da sağanak etkili oldu

Erzurum'da sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte aniden başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintisi oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine, otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı.

Bazı araçlar da su birikintilerinden dolayı güçlükle ilerledi.

Polis ekipleri, Aziziye Köprüsü alt geçidinde oluşan birikintisinden dolayı yolu kapattı.

Araçların güçlükle ilerlediği yollarda polis ve belediye ekipleri, hem ulaşımın aksamaması için hem de kentin çeşitli noktalarında su baskınlarına karşı önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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