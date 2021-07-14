Erzurum'da sağanak etkili oldu
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Erzurum'da sağanak etkili oldu

Erzurum'da sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum'da gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkisi gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerleri, ATM'ler, otobüs durakları ve çatı altlarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Su birikintileri içinde kalan bazı araçlar, diğer sürücülerin yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı, araçlar da su birikintileri dolayısıyla güçlükle ilerledi.

Polis, belediye ve karayolları ekipleri kentin çeşitli noktalarında su baskınlarına karşı önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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