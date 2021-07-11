Sağanak yağış etkili oldu
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Sağanak yağış etkili oldu

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine, otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı. Polis ve belediye ekipleri de kentin çeşitli noktalarında su baskınlarına yönelik önlem aldı.

Yağışın etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Sağanak yağış etkili oldu
Sağanak yağış etkili oldu
Sağanak yağış etkili oldu
Sağanak yağış etkili oldu
Sağanak yağış etkili oldu
Sağanak yağış etkili oldu
Sağanak yağış etkili oldu
Sağanak yağış etkili oldu
Sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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