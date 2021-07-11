Sağanak yağış etkili oldu

Erzurum'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine, otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı. Polis ve belediye ekipleri de kentin çeşitli noktalarında su baskınlarına yönelik önlem aldı.

Yağışın etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir