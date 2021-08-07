Erzurum'da sağanak; alt geçidi su bastı
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Erzurum'da sağanak; alt geçidi su bastı

Erzurum'da sağanak; alt geçidi su bastı
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel

ERZURUM'da yarım saat etkili olan sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi.

ERZURUM'da yarım saat etkili olan sağanak, ulaşımı olumsuz etkiledi. Metrekareye 10 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde yarım metre suyla dolan alt geçit, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı.  

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı sağanak, saat 14.30 sıralarında kent merkezinde etkili oldu. Cadde ve yollar, kısa sürede gölete döndü, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı. Metrekareye 10 kilogram yağışın düştüğü kentte oluşan su birikintileri nedeniyle trafik, durma noktasına geldi. Yakutiye ilçesi İstasyon kavşağındaki alt geçit, yarım metreye yakın suyla doldu. Trafik ekipleri, alt geçide giden yolu kapatırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi de temizlemek için ekip gönderdi. Belediye işçileri bir taraftan geçitteki mazgalları temizlerken bir taraftan da biriken suyu çekmeye çalıştı. Suyun temizlenmesinden sonra alt geçit, yeniden ulaşıma açıldı.


Erzurum'da sağanak; alt geçidi su bastı
Erzurum'da sağanak; alt geçidi su bastı
Erzurum'da sağanak; alt geçidi su bastı
Erzurum'da sağanak; alt geçidi su bastı
Erzurum'da sağanak; alt geçidi su bastı
Erzurum'da sağanak; alt geçidi su bastı
Erzurum'da sağanak; alt geçidi su bastı
Erzurum'da sağanak; alt geçidi su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin

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