Erzurum'da rektör Çomaklı ve MHP İl Başkanı Karataş 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü mesajı yayımladı
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Erzurum'da rektör Çomaklı ve MHP İl Başkanı Karataş 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü mesajı yayımladı

Erzurum'da rektör Çomaklı ve MHP İl Başkanı Karataş 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Çakmak mesajında, FETÖ'nün hain darbe teşebbüsünü, tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk milletinin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle kararlı ve dik duruşuyla adeta bir destan daha yazarak engellendiğini kaydetti.

Naim Karataş ise mesajında 251 vatandaşın şehit olduğu, 2196 vatandaşımızın da gazi olduğu 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde Türk milletinin destan yazarak darbelere ve emperyalist oyunlara geçit vermediğini vurguladı.

15 Temmuz 2016'da tüm dünyaya millet olma dersi verildiğini ifade eden Karataş, "Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile bu hainlere teslim etmez. ve yine bilmelidirler ki bu millet, demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hakimiyetine girmez. Aramızda ayrılıklar çıkarmak isteyen tüm güçler bilmelidirler ki Türk milleti büyük ve asil bir millettir." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Sunar mesajında, 15 Temmuz'da kaydedilen milli dirilişin, Türk milletinin ihanete, vesayete, darbeci zihniyet ve darbe zilletine karşı ortak bir duruşu olduğunu belirterek, bu duruşun tarihte benzeri yaşanmamış milli irade hassasiyeti olduğunu belirtti.

Hakan Oral da mesajında 15 Temmuz'da ihanet ile zaferin bir arada yaşandığını belirterek, o gün milletin darbeye direnişinin düşmana ders ve ibret olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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Erzurum'da rektör Çomaklı ve MHP İl Başkanı Karataş 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü mesajı yayımladı - Haberler
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