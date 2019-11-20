Erzurum'da rehin alma ve gasp iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

20.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:04

Erzurum'da, 2 gün boyunca rehin aldıkları kişiyi darp ve gasp ettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşayan M.C.Y, akşam saatlerinde evine gittiği sırada Berat Polat ve Yusuf Aykut tarafından durduruldu.

Polat ve Aykut, tartışma sonrası aynı mahalledeki bir evin banyosuna zorla hapsettikleri M.Ç.Y'ye 2 gün boyunca işkence yaptı.

Daha sonra şüpheliler, Palandöken Dağı'na götürdükleri ve darbettikleri M.Ç.Y'nin cep telefonu, banka kartları ile saatini gasbettikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin yardım ettiği M.Ç.Y, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince aynı mahallede kısa süre sonra yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, "adam yaralama ve gasp" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA