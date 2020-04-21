Erzurum'da Ramazan öncesi kadayıfa talep arttı
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Erzurum

Erzurum'da Ramazan öncesi kadayıfa talep arttı

Erzurum'da Ramazan öncesi kadayıfa talep arttı Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Erzurum'da vatandaşların hazırlıkları sürüyor.

21.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:06
Erzurum'da Ramazan öncesi kadayıfa talep arttı

Erzurum'da Ramazan öncesi kadayıfa talep arttı

ERZURUM - Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Erzurum'da vatandaşların hazırlıkları sürüyor.

Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan Kadayıf dolması için kadayıf imalatçılarının önünde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Erzurum'da kadayıf almak için işyeri önünde bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına riayet ederek kadayıf aldılar.

İşyeri kalite kontrol uzmanı Şeref Kul, Erzurum'da ramazan ayı ile birlikte kadayıf satışlarının arttığına dikkat çekerek, "Diğer zamanlara oranla 2-3 kat satışlar artabiliyor. Vatandaşlarımızın Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz. Kadayıf dolması iftar sofralarında yoğun tüketilir. Bizde halkımızın ihtiyacı doğrultusunda üretimi karşılayabilmek için gerekli tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.

Erzurum'da Ramazan öncesi kadayıfa talep arttı

Kaynak: İHA

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