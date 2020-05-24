Erzurum'da polisten bayram uygulaması
Erzurum'da polisten bayram uygulaması Ramazan bayramının ilk gününde Erzurum'da polis şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını artırdı.
24.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:24
Erzurum'da polisten bayram uygulaması
ERZURUM - Ramazan bayramının ilk gününde Erzurum'da polis şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını artırdı.
Bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen uygulama nokralarında kısmen yoğunluk yaşandı. Sürücülerin ateş ölçümlerinin yapılmasıyla birlikte maske takmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konularında uyarılar yapıldı.
Yaşam tünelinde video izleterek sürücüleri bilgilendiren polis ekipleri arama köpeği Dük yardımıyla ile Tır'larda arama yaptı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA