Erzurum'da polisin Kovid-19 mesaisi sürüyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında geniş güvenlik önlemlerine devam ediyor.

Vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapan polis, cadde ve sokakların yanı sıra şehir içi halk otobüsleri ve marketlerde çalışma yaparak vatandaşlara ve sorumlulara gerekli uyarılarda bulunuyor.

Vatandaşları evde kalmaları ve sosyal mesafe ile diğer tedbirlere riayet edilmesi için anonslarla uyaran ekipler, pazar yerleri başta olmak üzere banka şubeleri, halkın yoğunluklu olduğu alanlar ile işlek caddelerde de aralıksız mesai yapıyor.

Kara yollarında uygulama noktaları da oluşturan ekipler, durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşlerini ölçüyor, zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması telkininde de bulunuyor.

Kaynak: AA