Erzurum'da polisin drone destekli Kovid-19 mesaisi
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Erzurum, Polis, Güncel

Erzurum'da polisin drone destekli Kovid-19 mesaisi

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde denetimlerini sürdürerek vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapan polis, cadde ve sokakları da gece gündüz drone ile takip ediyor.

20.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:58
Erzurum'da polisin drone destekli Kovid-19 mesaisi

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde denetimlerini sürdürerek vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapan polis, cadde ve sokakları da gece gündüz drone ile takip ediyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında kentin işlek cadde ve sokaklarında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Vatandaşları evde kalmaları için ve sosyal mesafe ile diğer tedbirlere riayet edilmesi için anonslarla uyaran ekipler, pazar yerleri başta olmak üzere banka şubeleri, halkın yoğunluklu olduğu alanlar ile işlek caddelerde aralıksız mesai yapıyor.

Vatandaşlara maske de dağıtan polis ekipleri sosyal mesafe kurallarının gözetilmesine ilişkin bilgilendirme de yapıyor.

Erzurum-Ağrı, Erzurum-Erzincan kara yollarında uygulama noktaları da oluşturan ekipler, durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşlerinin ölçüyor, zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması telkininde bulunuyor.

Gece gündüz aralıksız sürdürülen çalışmalarda drone ile görüntü tespiti yapan ekipler, hiçbir şeyi gözden kaçırmamaya özen gösteriyor.

Öte yandan, kent merkezi ile ilçelerde polislere eş güdüm içinde görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri de yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları titizlikle karşılamaya gayret ediyor.

Kaynak: AA

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