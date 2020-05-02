Erzurum'da polis, jandarma ve 112 ekipleri uygulamama noktalarında denetim yaptı
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Erzurum'da polis, jandarma ve 112 ekipleri uygulamama noktalarında denetim yaptı

Erzurum'da polis, jandarma ve 112 ekipleri uygulamama noktalarında denetim yaptı
02.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:28

Erzurum'da polis, jandarma ve 112 ekipleri uygulamama noktalarında denetim yaptı Korona Virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama uygulaması devam ederken Erzurum'da polis şehrin tüm giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını sürdürüyor.

Erzurum'da polis, jandarma ve 112 ekipleri uygulamama noktalarında denetim yaptı

ERZURUM - Korona Virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama uygulaması devam ederken Erzurum'da polis şehrin tüm giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını sürdürüyor.

Trafik ve asayiş polis ekiplerinin yanı sıra jandarma ve 112 sağlık ekiplerinin katıldığı kontrollerde Aşkale, Karskapı ve Çat uygulama noktalarında araçları tek tek durdurarak seyahat izin belgesi ve ateş kontrolleri yaptılar.

Erzurum'da polis, jandarma ve 112 ekipleri uygulamama noktalarında denetim yaptı

Kaynak: İHA

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