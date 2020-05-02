Erzurum'da polis, jandarma ve 112 ekipleri uygulamama noktalarında denetim yaptı

Erzurum'da polis, jandarma ve 112 ekipleri uygulamama noktalarında denetim yaptı Korona Virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama uygulaması devam ederken Erzurum'da polis şehrin tüm giriş ve çıkış noktalarında uygulamalarını sürdürüyor.