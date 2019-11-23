Erzurum'da pedallar "sağlıklı yaşam" için çevrildi

23.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:12

Erzurum'da, "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek" teması ile düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 250 kişi bisikletle tur attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Erzurum Valiliği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık 250 kişi, Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüsü önünde buluştu.

Yolların trafiğe kapanması ve gerekli önlemlerin alınmasının ardından, harekete geçen katılımcılar, soğuk havaya rağmen Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Bir grup bisikletçinin dev Türk bayrağı ile pedal çevirdiği etkinlikte, turun ardından katılımcılara karanfil dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlü Fuat Taşkenseligil, bisiklet turunun ardından yaptığı konuşmada, gençlerin sağlıklı yaşam için spor yapmasını tavsiye etti.

Yaşlı katılımcıların gençlerden daha yüksek performans gösterdiğini ifade Eden Taşkesenligil, "Bisiklet turunda 60-65 yaşındaki büyüklerimiz en önde giderken, daha 18'indeki gençlerimiz son sıralarda bitiş alanına giriyor. Gençleri sağlıklı yetiştirmemiz gerekiyor, bunun için spor organizasyonlarını sık sık yapmak bizim en büyük vazifemizdir." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat ise gençlerin spor için daha fazla vakit ayırması gerektiğini söyledi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Önder Coşhun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Kocaman da katıldı.

Kaynak: AA