Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yeşil alan sulaması için kullanılan su şebekesinin patlaması sonucu vadi kısmında toprak kayması meydana geldi.

İlçeye bağlı Yenişehir semti Mevlana Vadisi mevkisinde, ağaçlandırma yapılan alana yerleştirilen su tesisatında arıza meydana geldi.

Arızanın büyümesi sonucu su şebekesinde meydana gelen patlamayla biriken su birikintileri, dik vadi yamacında bulunan toprağın kaymasına neden oldu. Kayma sonucu vadinin orta kısmında derin yarık oluştu.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, kayma sonucu alanda dikili bulunan bazı ağaçlar toprakla birlikte yerlerinden sökülerek sürüklendi. Vadinin aşağı kısmında bulunan bir işletmenin mescit binası da kullanılamaz hale geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de vadinin üst kısmında bulunan alandaki evlerde kayma riskine karşı inceleme yaptı. Olumsuz bir durumun olmadığı olayda, toprak birikintileri ekiplerce temizlenecek.