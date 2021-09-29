Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yeşil alan sulaması için kullanılan su şebekesinin patlaması sonucu vadi kısmında toprak kayması meydana geldi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yeşil alan sulaması için kullanılan su şebekesinin patlaması sonucu vadi kısmında toprak kayması meydana geldi.

İlçeye bağlı Yenişehir semti Mevlana Vadisi mevkisinde, ağaçlandırma yapılan alana yerleştirilen su tesisatında arıza meydana geldi.

Arızanın büyümesi sonucu su şebekesinde meydana gelen patlamayla biriken su birikintileri, dik vadi yamacında bulunan toprağın kaymasına neden oldu. Kayma sonucu vadinin orta kısmında derin yarık oluştu.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, kayma sonucu alanda dikili bulunan bazı ağaçlar toprakla birlikte yerlerinden sökülerek sürüklendi. Vadinin aşağı kısmında bulunan bir işletmenin mescit binası da kullanılamaz hale geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de vadinin üst kısmında bulunan alandaki evlerde kayma riskine karşı inceleme yaptı. Olumsuz bir durumun olmadığı olayda, toprak birikintileri ekiplerce temizlenecek.

Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu

Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu

Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu

Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu

Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu

Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu

Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu

Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu

Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu
AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer
Magazin Gülşen
Spor Stefan Kuntz Muslera Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Selçuk Bayraktar Aziz Sancar Mustafa Varank Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Su hattı patlayan yamaçta toprak kayması oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 22:10:35. #1.12#