Erzurum'da patates toptancı halinde çıkan yangında iş yeri depoları zarar gördü
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Erzurum'da patates toptancı halinde çıkan yangında iş yeri depoları zarar gördü

Erzurum'da patates toptancı halinde çıkan yangında iş yeri depoları zarar gördü
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'un Pasinler ilçesinde patates toptancı halindeki iş yeri depolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde patates toptancı halindeki iş yeri depolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Paşabey Mahallesi civarında bulunan patates toptancı halindeki depolarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Pasinler ve Köprüköy itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 9 araç ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çok sayıda depo ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangında, bazı depolardaki buğdaylar da zarar gördü.

Erzurum'da patates toptancı halinde çıkan yangında iş yeri depoları zarar gördü
Erzurum'da patates toptancı halinde çıkan yangında iş yeri depoları zarar gördü
Erzurum'da patates toptancı halinde çıkan yangında iş yeri depoları zarar gördü
Erzurum'da patates toptancı halinde çıkan yangında iş yeri depoları zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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