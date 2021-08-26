Erzurum'da park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü markete çarparak durdu
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Erzurum'da park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü markete çarparak durdu

Erzurum'da park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü markete çarparak durdu
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Erzurum'da park halindeyken ferini boşalan yolcu otobüsü, 600 metre ilerdeki markete çarparak durabildi.

Erzurum'da park halindeyken ferini boşalan yolcu otobüsü, 600 metre ilerdeki markete çarparak durabildi.

Hilalken semtinde Hüseyin Nevruz'un evinin önüne park ettiği, bir süre sonra frenleri boşalan yolcu otobüsü, sürat kazanarak elektrik direkleri, bahçe duvarına çarptıktan sonra 600 metre ilerdeki markete girdi.

Kazada, çarpmanın etkisiyle kırılan cam parçası isabet eden Büşra Yağan hafif şekilde yaralandı.

Üzerine elektrik direği düşen iki otomobilde hasar oluştu. Marketin üst katındaki eczane de zarar gördü.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi şerit çekerek kapattı.

Çevredekiler, bir ses duyduklarını ve kısa süre sonra otobüsün markete girdiğini söyledi.

Markete giren araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Erzurum'da park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü markete çarparak durdu
Erzurum'da park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü markete çarparak durdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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Erzurum'da park halindeyken freni boşalan yolcu otobüsü markete çarparak durdu - Haberler
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