Erzurum'da "Pamuk Eller Nasır Tutmasın" projesiyle kadınlara süt sağım makinesi verildi
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Erzurum'da "Pamuk Eller Nasır Tutmasın" projesiyle kadınlara süt sağım makinesi verildi

Erzurum'da 'Pamuk Eller Nasır Tutmasın' projesiyle kadınlara süt sağım makinesi verildi
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'da "Pamuk Eller Nasır Tutmasın" projesiyle 84 kadın çiftçiye, üretim ve istihdama katkı sunmaları için süt sağım makinesi dağıtıldı.

Erzurum'da "Pamuk Eller Nasır Tutmasın" projesiyle 84 kadın çiftçiye, üretim ve istihdama katkı sunmaları için süt sağım makinesi dağıtıldı.

Çat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklediği proje kapsamında, Kaymakamlık önünde makinelerin dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmasını istedi.

Herkesin sağlığını ilgilendiren aşı konusunun aynı zamanda milli bir mesele olduğunu ifade eden Memiş, salgının olumsuz şartlarından bir an evvel kurtulmanın tek yolunun henüz ilaç bulunmadığı için aşıdan geçtiğini dile getirdi.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentin, ülkede süt üretiminde ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Memiş, "Erzurum'da büyükbaşta 1 milyon hedefi koyduk. Küçükbaşta ise kentin en az 5 milyon potansiyeli bulunuyor. Hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Projenin önemine dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Nasırlı eller de olsa o elleri öperiz, saygı duyarız. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize büyük saygı duyuyorum. Ürettikleri her şey çok değerli. Eskiden elle sağım yaparken şimdi hijyenik makinelerle sağım yapılacak. Çok daha değerli bir süt olacak. O sütün ihtiyaç fazlasını biz soğuk süt zinciri çerçevesinde alacağız. Parasını da her ay peşin vereceğiz. Satın alıp mandıralara teslim edeceğiz."

Kadınları çalışmalarından dolayı tebrik eden Memiş, DAP ve Valiliğin eş finansman desteği, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret Borsası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla başlatılan "Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Programda, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile kadın çiftçilerden Bahar Bulut da konuşma yaptı.

Ardından proje kapsamında alınan 84 süt sağım makinesi çiftçi kadınlara dağıtıldı.

Erzurum'da 'Pamuk Eller Nasır Tutmasın' projesiyle kadınlara süt sağım makinesi verildi
Erzurum'da 'Pamuk Eller Nasır Tutmasın' projesiyle kadınlara süt sağım makinesi verildi
Erzurum'da 'Pamuk Eller Nasır Tutmasın' projesiyle kadınlara süt sağım makinesi verildi
Erzurum'da 'Pamuk Eller Nasır Tutmasın' projesiyle kadınlara süt sağım makinesi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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Erzurum'da "Pamuk Eller Nasır Tutmasın" projesiyle kadınlara süt sağım makinesi verildi - Haberler
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