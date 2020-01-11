: Erzurum'da "Palandöken Outdoor Festivali" devam ediyor

11.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:57

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'da düzenlenen "Palandöken Outdoor Festivali" kapsamında, "3200 Dağ Kayağı Şampiyonası İl Birinciliği" yarışları düzenlendi.

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), Ejder 3200 AŞ ile Alpin Doğa Sporları Kulübünün iş birliğinde Palandöken Dağı'nda gerçekleşen festivalin ikinci gününde, buz parkı tırmanışı ve dağ kayağı yarışları gerçekleştirildi.

Palandöken Kayak Merkezi'nin alt kısmında başlanan "3200 Dağ Kayağı Şampiyonası İl Birinciliği" yarışları kapsamında, sporcular Paladöken Dağı'nın 3200 rakımlı zirvesine tırmandı.

Ardından buradan inişe geçen kayakçılar, bitiş çizgisine ilk önce ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Erzincan, Erzurum ile İstanbul'dan 35 sporcunun yer aldığı yarışlarda, dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

Resmi açılışı dün yapılan ve 20 metre yükseklik ile 150 metre enindeki yapay buz parkında ise aralarında Türkiye'nin önemli dağcılarının da bulunduğu profesyoneller eşliğinde tırmanışlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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