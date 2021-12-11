"Palandöken Ekonomi Zirvesi" düzenlendi

ERZURUM (AA) - Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Mavi Vatan'ın öneminden bahsederek, "Mavi Vatan dediğimiz şey aslında deniz ve denizle alakalı bütün alanlardaki kaynaklardan istifade etmek ve bunları etkin bir şekilde kullanmaktır." dedi.

Palandöken Ekonomi Zirvesi (PALEZ) tarafından, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde ekonomi zirvesi yapıldı.

Doç. Dr. Yaycı, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un Türkün ve imanın kalesi olduğunu söyledi.

Erzurum'un aslında Anadolu'yu tutan, savunan ve onun kalkanı olduğunu aktaran Yaycı, "Dadaş ve Gaggoş şehirleri Anadolu'nun ve Türklüğün teminatı ve o yüzden tarihi bir şehir. Bizim tarihimizde de Türk tarihine çok büyük hizmetler ve başkentlik yapmış bir şehir." dedi.

Yaycı, Türk tarihinin Anadolu topraklarındaki başlangıcıyla ilgili görüşlerini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Ben hep 'Türkün tarihi Anadolu'da 1071'le başlar' düşüncesine karşıyım. Öyle bir şey yok. Bu tarih bilmemek demektir. Ufak bir nüans yapalım. Bunun 23 yıl öncesinde 1048'te zaten Türkler Pasinler'den girmişlerdi, Erzurum'daydılar ama sadece bu da değil. Anadolu'da şu anda Göbekli Tepe'den ve Atatürk'ün Türk Tarih tezinden de belli oluyor ki Türkler 6-7 bin yıldır Anadolu'dalar. İşte bu 1071 ve 1048'de girmek ne demek? Bu oyuna gelmememiz lazım. Burada başkaları yaşıyordu, Türkler geldi Anadolu'yu istila etti, onları kovdu ve yurtlarına kondu. Böyle bir şey söz konusu değil. Burası tam bir Türk yurdudur, Anadolu binlerce yıldır Türk yurdudur."

Erzurum'un Türk Tarihinde Saltuklularda, Anadolu Selçuklularında ve Osmanlı'da en önemli rolü oynayan şehir olduğundan bahseden Yaycı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun Erzurum temelli olduğunu söyledi.

Yaycı, Milli Mücadelenin Erzurum'dan başladığını hatırlatarak, "Atatürk, Milli Mücadele'ye Türkün bağrından başlamak istemiştir. Buranın da Erzurum olduğunu düşünmüş ve Erzurum'a gelmiştir. Kongreyi Erzurum'da o hissi aldıktan sonra, milletin arkasında olduğunu ve teslim olmayacağı hissini aldıktan sonra toparlamıştır." diye konuştu.

Mavi Vatan kavramından bahseden Yaycı, şöyle devam etti:

"Türkiye, Anadolu ve Trakya Yarımadasından oluşan ülkedir. Dünyada bu şekilde tek devlettir. İki yarım adadan oluşan tam bir deniz devletidir. Türkiye'nin nüfusunun yüzde 70'i kıyı şeridinde yaşamaktadır ve sınırlarının yüzde 70'i de denizdir. Bu noktada kavramsallaştırdığım Mavi Vatan'ın Erzurum'la bağlantısı, Erzurum, dünya literatürüne göre kıyı şeridinde yaşayan bir nüfusa sahip. Rize, Hopa ve Trabzon limanının yanı başında. Erzurum, Orta Doğu'yla Türk Cumhuriyetleri, Kafkasya, İran bu bölgelerdeki ticaret yolunun tam düğüm noktasında oturuyor. Bu ticaret yolları limanlarda başlayıp limanlar bitiyor. Yani Erzurum, tam deniz ticaret yollarının kara ticaret yollarıyla birleştiği yerin tam düğüm noktasında, çok kritik bir yerde. Mavi Vatan dediğimiz şey aslında deniz ve denizle alakalı bütün alanlardaki kaynaklardan istifade etmek ve bunları etkin bir şekilde kullanmaktır. Enerji çok önemli bir kaynaktır. Boru hatları çok önemli bir kaynaktır ve Mavi Vatan'ın bir parçasıdır. Mavi Vatan aslında sadece denizleri de içermiyor. Gölleri, nehirleri, barajları, ırmakları, çayları da kapsıyor ve bunların hepsinden faydalanmakta Mavi Vatan'ın bir parçası. Sudan faydalanmakta bir Mavi Vatan'ın parçası."

Konuşmaların ardından görüşler öne sürülen zirveye, PALEZ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yer ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.