Erzurum'da özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren 2 kişiye gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren 2 kişiye gözaltı

Erzurum'da özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren 2 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Şifanur Tavus - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, kenevir bitkisinden esrar elde etmek için özel düzenek kuran 2 şüpheli, gözaltına alındı.

ERZURUM'da, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, kenevir bitkisinden esrar elde etmek için özel düzenek kuran 2 şüpheli, gözaltına alındı. 

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı kenevir yetiştiricilerine yönelik operasyon düzenledi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, evde uyuşturucu imalat düzeneği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan aramada ise Hint keneviri kökü bulunan ekili saksı, 3 boş saksı, uyuşturucu madde öğütücü, naylon torba içinde bitki toprağı, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 7 zirai sıvı, kurusıkı tabanca ve 80,8 gram skunk olarak bilinen uyuşturucu ele geçirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur Tavus

Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Burcu Biricik Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Adem Büyük Necip Uysal Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum'da özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren 2 kişiye gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 17:55:16. #1.13#

title