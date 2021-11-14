Erzurum'da otomobilde baygın halde bulunan alkollü şahıs gözaltına alındı - Haberler
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Erzurum'da otomobilde baygın halde bulunan alkollü şahıs gözaltına alındı

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Erzurum'da otomobilde baygın halde bulunan alkollü şahıs gözaltına alındı

Erzurum'da araç içinde elindeki tabancayla baygın halde bulunan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da araç içinde elindeki tabancayla baygın halde bulunan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bosnahersek Caddesi'nde park halindeki 25 AE 353 plakalı otomobilde baygın halde bir vatandaşın olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi.

Polis ekipleri araç içerisinde elinde tabanca bulunan ve alkollü olduğu anlaşılan Sinan Kaygusuz'u gözaltına alarak, tabancaya el koydu.

Kaygusuz, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan kontrollerin ardından araç parka çekildi.

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AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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