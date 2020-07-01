Erzurum'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
01.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:15
Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Rize-İkizdere karayolu Sivrikaya mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılar, 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ERZURUM
Kaynak: İHA