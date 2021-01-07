Erzurum'da otomobil Karasu Nehri'ne düştü: 1 ölü
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Erzurum'da otomobil Karasu Nehri'ne düştü: 1 ölü

07.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:32
Erzurum'da otomobil Karasu Nehri'ne düştü: 1 ölü

Erzurum'un Aziziye ilçesinde otomobilin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde otomobilin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Halil İbrahim Aydın idaresindeki otomobil, Kuşcu mevkisinde buzla kaplı Karasu Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalışma sonucu Nehirden çıkarılan otomobildeki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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