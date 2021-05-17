Erzurum'da ortaokul ve lise öğrencileri "Erzurum Kitap Akademisi" programıyla kitap okuyor

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 300 ortaokul ve 65 lisede "Erzurum Kitap Akademisi" ismiyle kitap okuma programı başlatıldı.

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 300 ortaokul ve 65 lisede "Erzurum Kitap Akademisi" ismiyle kitap okuma programı başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce nisan ayında başlatılan "Erzurum Kitap Akademisi" programından yaklaşık 300 ortaokul ve 65 lisede öğrenim gören 6 bin öğrenci faydalanıyor.

Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) kapsamında yürütülen ve öğrencilere nitelikli okur olma kimliği kazandırılmasının amaçlanan Erzurum Kitap Akademisi programında, öğrencilerin ortalama 8 haftada 5 kitap okuması ve akabinde çeşitli etkinlikler yapmaları planlanıyor.

Programa katılacak öğrenci sayısının 2 yıl içinde 30 bine çıkarılması hedefleniyor.

Ortaokullarda okutulacak her kitaptan sonra danışman öğretmenler nezaretinde münazara başta olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılması, liselerde ise aralarında Mustafa Kutlu, Ahmet Haşim, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç, Halil İnalcık gibi alanında yetkin yazar ve şairlerin okunmasının ardından okul, ilçe ve il düzeyinde öğrenci panelleri düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilerin hem akademik hem de kültürel düzeyde istenilen düzeye ulaşabilmeleri için böyle bir program başlattıklarını belirtti.

Programın ERBAP'ın yol haritası konumunda olduğuna işaret eden Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Salgın dönemine rağmen ilimiz okullarının öğretmen, idareci ve öğrencileri ERBAP kapsamında birbirinden değerli ve anlamlı çalışmalara imza attılar. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şu anda Anadolu Mektebi ve Oku-Yorum olmak üzere iki kitap okuma programını öğretmenlerin ve öğrencilerin özverisiyle gayet başarılı yürütüyoruz. Bu programlara dahil olup kitap okuyan yaklaşık 4 bin öğrencimiz var. Erzurum Kitap Akademisiyle 6 bin öğrenci çalışmaya dahil oldu. Dolayısıyla şu andan itibaren Erzurum'da öğretmenlerimiz danışmanlığında kitap okuyan 10 bin öğrencimiz var. Sonraki yıllarda bu sayının daha artacağına inanıyorum."

Kaygusuz, programın öğretmen ve yöneticilerin özverili ve etkin performanslarıyla daha başarılı olacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç