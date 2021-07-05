Erzurum'da orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarına eğitim semineri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarına eğitim semineri

Erzurum'da orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarına eğitim semineri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı tarafından eğitim semineri düzenlendi.

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı tarafından eğitim semineri düzenlendi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen seminerde, orman zararları ile mücadele, orman yangınları ile mücadele, odun dışı ürün ve hizmetler, OR-KÖY, planlama, Silvikültür ve işletme pazarlama konularında eğitim veriliyor.

Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Toplantı salonlarında düzenlenen seminere, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinden 46 orman mühendisi, 49 orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 95 kişi katılıyor.

Seminerlerde planlama, Silvikültür (orman gençleştirmesi ve bakım çalışmaları), işletme pazarlama, orman zararlıları ile mücadele, odun dışı orman ürünleri, OR-KÖY desteklemelerine dair teorik bilgiler ve bu bilgileri arazide teorik olarak uygulanması konularında bilgilendirme yapılacak.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay seminer hakkında yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen personellerimize yönelik hizmet içi eğitim semineri dolayısıyla 6 ilden gelen kursiyerlerle birlikte seminerlere katılıyoruz. 2019-2020 yıllarında bünyemize yeni katılan personellere yönelik eğitimler veriyoruz. 6 gün sürecek eğitimlerde 3 gün toplantı salonlarında seminerler verilecek diğer 3 gün ise arazide seminerler verilecek. Kursiyerlere çeşitli alanlarda seminerler verilecek. Seminerleri Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen eğitmenler tarafından kursiyerler bilgilendirilecek" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Taner Ölmez Kartal Tibet Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum'da orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarına eğitim semineri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:02:03. #1.15#

title