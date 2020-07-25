Erzurum'da orman ekosistemlerini izleme eğitimi verildi
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Erzurum'da orman ekosistemlerini izleme eğitimi verildi

Erzurum OBM'de orman ekosistemlerini izleme eğitimi verildi.

Erzurum'da orman ekosistemlerini izleme eğitimi verildi
25.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:34

Erzurum OBM'de orman ekosistemlerini izleme eğitimi verildi.

Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığının, Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi programı kapsamında, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü "Seviye 1 ve Seviye 2 Gözlem alanlarında gerçekleştirilen Taç Durumu ve Hasar Etmenleri Görsel Değerlendirmesi konusunda Kalibrasyon Eğitimi verildi.

Kalibrasyon eğitimi; Orman Ekosistemlerini İzleme Şube Müdürü Sıtkı Öztürk, Orman Mühendisi Özlem Aktaş ve Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Celal Taşdemir tarafından gerçekleştirildi.

Eğitime; Bölge Müdür Yardımcısı Muammer Tizi, Orman Koruma Şube Müdürü V. Nabi Yumlu ve Bölge Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinden ilgili Orman İşletme Şefleri katıldılar.

Taç Durumu ve Hasar Etmenleri Görsel Değerlendirmesi konusunda; Bölge Müdürlüğü Yaşar Öztaş Eğitim Merkezinde teorik ve fotoğraf testi, uygulamalı olarak sahada seçilen ağaçlar üzerinde zarar etmenlerinin formlara doldurulması ve arazi çalışmalarının istatiksel değerlendirmesi ile Kalibrasyon eğitimi tamamlandı - ERZURUM

Kaynak: İHA

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