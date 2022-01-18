Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Haberler
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Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerden Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de okullar bir gün tatil edildi.

Engelli ve hamile kamu personeli ise yarın idari izinli sayılacak.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

Yakutiye, Aziziye, okullar, Erzurum, Güncel, Haber

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