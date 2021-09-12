Erzurum'da okullardaki doğal gaz dönüşümüne 50 milyon liralık destek

Erzurum'da okullardaki doğal gaz dönüşümünün sağlanması amacıyla 50 milyon liralık ödenek ayrıldığı bildirildi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının kentteki okulların doğal gaz dönüşümü için 50 milyon liralık ödenek ayırdığını belirtti.

Öğrencilerin daha modern ve çağdaş ortamlarda eğitim almalarını sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Öz, AK Parti Erzurum milletvekillerinin bu çalışmanın yapılmasında büyük katkı sağladığını aktardı.

Öz. ağır kış şartlarının hakim olduğu kentte bu çalışmanın tamamlanmasıyla okullar arası imkan eşitliğinin ve önemli oranda enerji tasarrufunun sağlanacağını kaydetti.