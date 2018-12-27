Erzurum'da Okullara Yarın Kar Tatili

Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ile meteorolojik verilere göre kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 28 Aralık Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Açıklama ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engellilerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA