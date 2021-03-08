Erzurum'da okullar tatil mi? 8 Mart Pazartesi okul tatil mi? Bugün okul var mı?

Öğrenciler okula gitme hazırlığı yaparken kar yağışı nedeniyle kar tatil olup olmayacağını merak etti. Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimde aksama oldu. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi? 8 Mart Pazartesi okul tatil mi? Bugün okul var mı?

8 Mart günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak kar yağışı nedeniyle bazı ilerde tatil kararı alındı. Pek, Erzurum'da okullar tatil mi? 8 Mart Pazartesi okul tatil mi? Bugün okul var mı? okullar ne zaman açılacak? Kar tatili kaç gün? Hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi?

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

8 MART PAZARTESİ OKUL TATİL Mİ? BUGÜN OKUL VAR MI?

8 Mart Pazartesi günü için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarda yüz yüze eğitim olup olmayacağı hakkında bir açıklama gelmedi.