Erzurum'da okullar, metruk evler ile tenha bölgelerde polis denetimi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, uyuşturucu satıcıları ve madde bağımlılarıyla mücadelede, okul, metruk ev ile tenha bölgeleri yakın takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda yaptıkları uygulamalarda 2 şüpheliye işlem yaptı, çeşitli suçlardan aranması olan 1 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla son 1 ayda okul çevrelerinde yer alan umuma açık yerlerde denetim yaptı.

Yaklaşık 299 personelin katılımıyla farklı tarihlerde yapılan uygulamalarda, ekipler 275 metruk bina, 24 riskli okul ve çevrelerini kontrol ederek 811 şahıs ve 66 aracı sorguladı.

Bu kapsamda 2 şüpheliye "uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak" suçlarından işlem yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranması olan 1 kişiyi de gözaltına aldı.

Ekipler, uyuşturucu satıcıları ve madde bağımlılarıyla mücadele kapsamında metruk bina, okul ve çevreleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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