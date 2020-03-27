Erzurum'da öğretmenlerden öğrenci ile ailelerine videolu "evde kal" çağrısı Erzurum'da bir ortaokulun öğretmen ve idarecileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırladıkları video ile öğrenci ve velilere "evde kal" çağrısı yaptı.

Erzurum'da bir ortaokulun öğretmen ve idarecileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırladıkları video ile öğrenci ve velilere "evde kal" çağrısı yaptı.

Yakutiye ilçesindeki Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu öğretmenleri ve idarecileri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde uzaktan eğitim gören öğrencilere moral ve destek olmak amacıyla evlerinde video çekti.

Öğretmen ve idareciler hazırladıkları videoda, "Sevgili öğrenciler sizleri çok özledik, biliyoruz dışarı çıkmak, arkadaşlarınızla oynamak istiyorsunuz. Unutmayın tatilde değil uzaktan eğitimdesiniz. Derslerinizi EBA'dan takip edin, bol bol soru çözün, egzersiz yapın ve ailenizle vakit geçirin" nasihatlerinde bulundu.

Öğrencilere, aileleri ve sevdikleri için evde kalmaları için çağrı yapan ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden öğretmen ve idareciler, "Mutlu ve güçlü yarınlar için evde kal Erzurum, evde kal Türkiye" diye seslendikleri videoyu öğrencilerin aileleriyle paylaştı.

Kaynak: AA