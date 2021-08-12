Erzurum'da öğrenciler yaz tatilinde hem "Kur'an" hem de "buz pateni" öğreniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da öğrenciler yaz tatilinde hem "Kur'an" hem de "buz pateni" öğreniyor

Erzurum'da öğrenciler yaz tatilinde hem 'Kur'an' hem de 'buz pateni' öğreniyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'da öğrenciler, yaz Kur'an kurslarında dini eğitimlerin yanında sportif faaliyetlere de katılarak tatilini verimli geçiriyor.

Erzurum'da öğrenciler, yaz Kur'an kurslarında dini eğitimlerin yanında sportif faaliyetlere de katılarak tatilini verimli geçiriyor.

Kentteki çocukların Kur'an kurslarına teşviki için çalışmaya yapan İl Müftülüğü, kültürel ve sportif etkinliklerle gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Bu kapsamda kentteki yaz Kur'an kurslarına katılan 11-15 yaş arasındaki yaklaşık 300 öğrenci, dini eğitimlerin yanında spor yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Buz pateni başta olmak üzere yüzme, karate ve tekvando sporlarına da yönlendirilen çocuklar, farklı aktivitelerle yaz tatillerini verimli değerlendiriyor.

İl Müftü Vekili Cahit Küçükyıldız, AA muhabirine, imzalan protokol kapsamında yaz Kur'an kurslarına gelen 11-15 yaş arasındaki yaklaşık 300 öğrencinin yüzme, tekvando ve buz pateni gibi spor dallarından faydalandığını söyledi.

Karate ve yüzme sporlarını da öğreniyorlar

Bu tür faaliyetlerin gelecek sezonlarda da devam edeceğini ifade eden Küçükyıldız, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız hem kurslarımızı ziyaret ediyor hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün spor merkezlerinden faydalanıyor. Bu manada 11-15 yaş arası kurslarımıza devam eden çocuklarımız, aynı zamanda karate, buz pateni ve yüzme gibi spor faaliyetlerine katılıyor. Bu şekilde hem eğitsel hem de sosyal avantajlarını arttırmış oluyorlar. Bizler de kendilerinin istekleri, velilerinin de izni doğrultusunda hocalarımız ve spor salonlarındaki görevlilerin nezaretinde bu faaliyetleri icra ediyoruz."

Küçükyıldız, yapılan çalışmayla kursların çocukları cezbettiğini belirterek, öğrenci ve velilerinden çok güzel dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Faaliyetlerin, öğrencilerin sportif, düşünsel ve eylemsel gelişimlerine katkı sağladığını aktaran Küçükyıldız, "Öğrencilerin böyle bir aktivitenin içerisinde olmaları onları mutlu ediyor. Derslerindeki başarıları da bu manada artıyor." diye konuştu.

Kur'an kursu öğreticisi Zeynep Keleş de kurslara öğrencilerin ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, camilerin, gençlik merkezlerinin ve Kur'an kurslarının çocuklarla adeta çiçek açtığını anlattı.

Çocuklar eve gitmek istemiyor

Yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilerden 12 yaşındaki Nezehe Sena Güzel de yaz tatilini Kur'an okuyup spor yaparak verimli geçirdiğini söyledi.

Kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu aktaran Güzel, "Arkadaşlarımızla çok iyi vakit geçiriyoruz. Eve gitmek dahi istemiyorum. Haftada iki gün arkadaşlarımızla kuran kursu çıkışında buz patenine gidiyoruz. Benim için çok eğlenceli oluyor. Burayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Aslı Yaren Bakanoğlu da kursta kendilerine çok şefkatli ve merhametli davranıldığını anlatarak, "Kur'an okumayı çok seviyorum. Belirli günlerde de Kur'an kursu çıkışı arkadaşlarımızla buz patenine gidiyoruz. Çok eğleniyoruz." dedi.

Erzurum'da öğrenciler yaz tatilinde hem 'Kur'an' hem de 'buz pateni' öğreniyor
Erzurum'da öğrenciler yaz tatilinde hem 'Kur'an' hem de 'buz pateni' öğreniyor
Erzurum'da öğrenciler yaz tatilinde hem 'Kur'an' hem de 'buz pateni' öğreniyor
Erzurum'da öğrenciler yaz tatilinde hem 'Kur'an' hem de 'buz pateni' öğreniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erdoğan Yüksek Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Serdar Ortaç Gülben Ergen Berdan Mardini
Spor Muslera Metin Oktay Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum'da öğrenciler yaz tatilinde hem "Kur'an" hem de "buz pateni" öğreniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 10:38:12. #1.15#

title