Erzurum'da öğrenciler kayak ve kayakla atlama eğitimini tamamladı

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kayak ve kayakla atlama eğitimi verilen 175 öğrenci, törenle sertifikalarını aldı.

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kayak ve kayakla atlama eğitimi verilen 175 öğrenci, törenle sertifikalarını aldı.

Kentteki pilot okullardan 4-10 yaş arasında seçilen 175 öğrenciye alp disiplini, kayak ve kayakla atlama branşlarında eğitim verildi.

Atlama Kuleleri Kampüsü'ndeki acemi pistte eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, törenle sertifikalarını aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şehrin çeşitli yerlerinden 11 okulu kayakta pilot okul seçtiklerini belirtti.

Salgın sürecine rağmen maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak başarılı bir kurs dönemi geçirildiğini ifade eden Taşkesenligil, gelecekte olimpiyatlara katılacak sporcuların bu öğrenciler arasından çıkacağını dile getirdi.

Sertifika töreninde öğrenciler, Türk bayraklı ve meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya