Erzurum'da öğrenciler kayak ve kayakla atlama eğitimini tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurum'da öğrenciler kayak ve kayakla atlama eğitimini tamamladı

15.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:52
Erzurum'da öğrenciler kayak ve kayakla atlama eğitimini tamamladı

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kayak ve kayakla atlama eğitimi verilen 175 öğrenci, törenle sertifikalarını aldı.

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kayak ve kayakla atlama eğitimi verilen 175 öğrenci, törenle sertifikalarını aldı.

Kentteki pilot okullardan 4-10 yaş arasında seçilen 175 öğrenciye alp disiplini, kayak ve kayakla atlama branşlarında eğitim verildi.

Atlama Kuleleri Kampüsü'ndeki acemi pistte eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, törenle sertifikalarını aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şehrin çeşitli yerlerinden 11 okulu kayakta pilot okul seçtiklerini belirtti.

Salgın sürecine rağmen maske mesafe ve temizlik kurallarına uyarak başarılı bir kurs dönemi geçirildiğini ifade eden Taşkesenligil, gelecekte olimpiyatlara katılacak sporcuların bu öğrenciler arasından çıkacağını dile getirdi.

Sertifika töreninde öğrenciler, Türk bayraklı ve meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Osman Kavala Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum'da öğrenciler kayak ve kayakla atlama eğitimini tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:58:46. #1.14#
title