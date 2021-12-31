Erzurum'da "nitelikli yağma" soruşturmasında 7 zanlı tutuklandı

Erzurum'da iş yeri sahibinden silah tehdidiyle para istedikleri öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Aralık Salı günü Palandöken Oteller bölgesindeki eğlence mekanının sahiplerinden silah tehdidiyle yüksek miktarda para talep edildiği ve birden fazla kişiyle ücretsiz hizmet alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturmada olaya karıştıkları iddiasıyla Cengiz A, Mehmet Maşuk A, Sinan A, Mutafa A, Umut T, Muhammet D. ve Muhammet S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, "nitelikli yağma" suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda bir ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca, 11 tabanca fişeği, "sallama" olarak tabir edilen iki bıçak, bir av tüfeği ve 42 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin "kasten öldürme, kasten yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak, tehdit, hakaret, parada sahtecilik, hırsızlık, yağma, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi yaptırmamak için direnme ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" gibi pek çok suçtan kaydının olduğu tespit edildi.

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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